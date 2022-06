Ecco i tre attrezzi più grandi del mondo: sicuramente non puoi metterli in garage

Per ogni utensile elettrico e pezzo di attrezzatura nel capanno degli attrezzi o nel garage, c'è una versione super-dimensionata là fuori. Quando vengono sfidati a costruire alcune delle strutture più grandi del mondo e delle macchine più potenti, gli ingegneri hanno bisogno di strumenti adatti all'attività.

Ecco alcuni degli strumenti industriali e scientifici più grandi e robusti del pianeta.

Il magnete più potente del mondo

Nel sud della Francia è in corso un audace esperimento per costruire un reattore a fusione in grado di raggiungere temperature 10 volte superiori al nucleo del sole. Il "cuore pulsante" del reattore ITER, che promette di fornire una nuova fonte di abbondante energia pulita, è un magnete abbastanza potente da sollevare una portaerei di sei piedi in aria.

Conosciuto come il Solenoide Centrale, il magnete ha il compito di confinare e modellare un anello di plasma surriscaldato all'interno del reattore. Il magnete cilindrico, alto quasi 18 e 4,2 metri di diametro, può produrre un campo magnetico di intensità 13 Tesla, circa 280.000 volte più forte del campo magnetico terrestre.

Il laser più potente del mondo

Il laser più potente del mondo è in realtà composto da 192 raggi separati puntati su un bersaglio delle dimensioni all'incirca di una gomma da matita. All'interno del National Ignition Facility presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California, questi laser emettono un lampo di luce accecante della durata di solo un miliardesimo di secondo ma che fornisce 2 milioni di joule di energia. Le temperature nel sito target raggiungono istantaneamente i 180 milioni di gradi Fahrenheit (100 milioni di gradi Celsius).

Il compito di questo laser ultrapotente è applicare calore e pressione estremi, simili alle condizioni che si trovano all'interno delle stelle, per fondere insieme atomi di idrogeno e rilasciare enormi quantità di energia (reazione di fusione). Gli scienziati sperano che questa tecnologia inaugurerà un'era di energia illimitata e priva di emissioni di carbonio.

Il cilindro idraulico più pesante del mondo

I cilindri idraulici sono un componente chiave delle macchine edili pesanti come bulldozer, autocarri con cassone ribaltabile e gru, utilizzati per sollevare e abbassare enormi bracci e benne. Ma pochi sono così massicci o potenti come l'enorme cilindro idraulico che Hunger Hydraulics ha realizzato per una chiatta dragante giapponese nel 2015.

Con un peso di 200 tonnellate (circa 200.000 chilogrammi), il colossale cilindro idraulico di Hunger è uno dei più pesanti mai realizzati e vanta una forza di trazione erculea di 150.000 chilogrammi. I cilindri idraulici funzionano utilizzando fluido pressurizzato all'interno del cilindro per estendere o ritrarre un braccio. Il braccio idraulico di Hunger si estende per 20 metri, rendendo la lunghezza massima del cilindro di 46 metri, o metà della lunghezza di un campo da calcio.