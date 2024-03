Tre autori fanno causa a NVIDIA: avrebbe usato i loro libri per addestrare l'IA NeMo

Tre autori hanno denunciato NVIDIA in quanto sostengono che la società abbia utilizzato i loro libri, coperti dal copyright, per addestrare l’IA NeMo senza chiedergli il permesso. La denuncia è stata presentata presso il tribunale federale di San Francisco.

Nella documentazione, Brian Keene, Abdi Nazemian e Stewart O'Nan affermano che i loro libri sarebbero presenti in un set di dati di quasi 200mila libri utilizzati per insegnare a NeMo ad imitare la scrittura con un linguaggio naturale. NVIDIA avrebbe rimosso il set di dati nell’ottobre del 2023 a causa delle accuse di violazione del copyrght, e proprio per tale ragione gli autori ritengono questa decisione un’ammissione di colpa.

I legali chiedono un risarcimento danni non specificato per gli autori americani le cui opere protette abbiano potenzialmente contribuito alla formazione di NeMo negli ultimi tre anni. Tra le opere coinvolte figurano "Ghost Walk" del 2008 di Keene, "Like a Love Story" del 2019 di Nazemian e "Last Night at the Lobster" pubblicato nel 2007 da O'Nan.

Si tratta di una causa simile a quella intentata dal New York Times ad OpenAI e Microsoft, che ha accusato i chatbot di violazione del copyright.

Al momento da parte di NVIDIA non sono arrivati commenti sulla vicenda.