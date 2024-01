Tre benefici apportati dal Wi-Fi 7 a cui potreste non aver pensato

Dopo avervi svelato quali sono i principali cambiamenti apportati dal Wi-Fi 6E rispetto al Wi-Fi 5 e al Wi-Fi 6, è giunto il momento di fare un salto nel futuro (neanche troppo lontano, per la verità). Quali sono i benefici in arrivo con il Wi-Fi 7, una volta che quest'ultimo diventerà di uso comune? Vi sveliamo i principali.

Vi ricordiamo che il Wi-Fi 7 è stato presentato dalla Wi-Fi Alliance solo il 10 gennaio scorso: anche se i primi dispositivi con Wi-Fi 7 sono già in arrivo, ci vorrà un bel po' prima che il nuovo standard di connettività wireless diventi di uso comune. Ciononostante, esso potrebbe rivelarsi una vera e propria rivoluzione per diverse ragioni.

La prima è la velocità fulminea di trasferimento dei dati in wireless, che sale dai 9 Gbps del Wi-Fi 6E fino ai 46 Gbps del Wi-Fi 7. In altre parole, il nuovo standard Wi-Fi è cinque volte più veloce del predecessore: niente male, specie se consideriamo che lo sviluppo del Wi-Fi 7 è stato più rapido di quello del Wi-Fi 6 e del Wi-Fi 6E.

La seconda novità di peso riguarda invece l'efficienza e l'affidabilità delle reti wireless. Il Wi-Fi 7 rappresenta infatti un salto in avanti rispetto al predecessore sotto ogni punto di vista. Al di là della velocità aumentata, infatti, abbiamo anche una latenza ridotta, un'efficienza maggiore (specie sui network "densi", cioè quelli con un elevato numero di dispositivi connessi al contempo) e un incremento della robustezza e dell'affidabilità delle reti, che risultano più stabili che in passato. Come se non bastasse, anche i consumi saranno ridotti!

Infine, vi ricordiamo che il Wi-Fi 7 spalancherà le porte a nuove tecnologie, ben diverse rispetto a quelle permesse dagli standard attuali. L'elevata velocità di trasferimento e la latenza ridotta, in particolare, dovrebbero permettere un'adozione su più ampia scala di tecnologie VR, AR e XR, ma anche dello streaming in 8K e del gaming in cloud per tutti, anche per applicativi con forti componenti MMO.