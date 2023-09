Tre browser che inaspettatamente supportano ancora Flash nel 2023

Da due anni a questa parte, Adobe Flash Player non esiste più. O meglio, non è più supportato da Adobe su un gran numero di browser e non riceve più aggiornamenti. Tuttavia, esistono alcuni browser web che ancora supportano Flash Player, a differenza di Google Chrome, Safari e Microsoft Edge. Vediamo i principali.

Ovviamente, vi consigliamo di usare Adobe Flash Player con parsimonia: il tool per la riproduzione di video e multimedia online è piuttosto datato e presenta anche alcune falle di sicurezza da non sottovalutare. Tuttavia, le web app e i siti che ancora funzionano solo grazie a Flash sono numerosi, perciò in alcuni casi uno di questi browser compatibili con Flash Player potrebbe salvarvi la vita.

Partiamo con il botto, perché non tutti sapranno che Opera è ancora compatibile con Flash per la riproduzione di video e altri contenuti multimediali. Per accedere a Flash Player da Opera, vi basterà recarvi nel menu del browser, selezionare i siti web su cui desiderate attivare il tool (YouTube e Twitch, per esempio) e cliccate sul pulsante "abilita siti all'utilizzo di Flash". Ancora meglio, dal momento che Opera funziona sia su PC che su mobile, il software di Adobe sarà accessibile da tutte le vostre piattaforme.

Se avete uno smartphone Android, però, la scelta migliore per voi è FlashFox, un browser che vi permette di far girare contenuti Flash sul telefono. L'app di FlashFox è disponibile sia in versione gratuita che a pagamento, ma non dovrete sborsare un centesimo per accedere a tutti i contenuti basati su Flash che non potete aprire su Google Chrome.

Infine, sempre su mobile potete dare un'occhiata a Dolphin Browser: si tratta di un browser web estremamente personalizzabile, anche se poco popolare tra gli utenti. L'app ha la piena compatibilità con Flash Player e, pur essendo pensata per smartphone, ha anche una versione desktop. Inoltre, Dolphin Browser è leggerissimo: l'esperienza di navigazione in rete sarà dunque rapida e stabile.