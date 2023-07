Tre browser per Windows 11 a cui potreste non aver pensato

Quando vi abbiamo svelato le migliori alternative al browser di Safari per Mac, vi abbiamo parlato di applicazioni come Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Anche su Windows, però, esistono tanti browser web utilissimi ma poco conosciuti: vediamo insieme i tre principali.

Ovviamente, questa lista non considera le opzioni più note per i browser web di Windows, come Microsoft Edge, Google Chrome, Opera e Mozilla Firefox, che vengono già utilizzati da tantissimi utenti e che sono decisamente noti tra gli utenti PC. Al contrario, ci concentreremo su tre alternative meno conosciute, ciascuna dotata di alcune importanti frecce al proprio arco che potrebbero renderle dei browser perfetti per alcune tipologie di utenti.

Partiamo da Vivaldi, il browser più personalizzabile sulla piazza. Vivaldi è stato pensato per gli utenti che utilizzano il web per lavoro, perciò permette facilmente di customizzare il browser e di organizzare schede, tab e cartelle in modo da poter accedere alle pagine consultate più spesso con pochi click. In questo modo, il multitasking diventa semplicissimo, grazie anche ad peso davvero ridotto su CPU e RAM del PC.

In pochi conosceranno Opera GX, il "fratello gemello" di Opera rivolto ai videogiocatori. Opera GX è stato pensato per consumare la quantità più bassa di RAM e di CPU possibile, in modo da poter essere aperto e utilizzato in background anche durante le sessioni di gaming più intense, magari per ascoltare la musica o per consultare guide e audioguide online. Completano il pacchetto delle estensioni apposite per Twitch e un design futuristico perfetto per qualsiasi PC da gaming.

Se invece la privacy è ciò che cercate di più in un browser, Tor è l'alternativa che fa per voi. Tor è ormai molto conosciuto nella comunità degli appassionati di tecnologia, se non altro perché viene considerato uno dei punti di accesso più sicuri al dark web. Esso permette anche di garantire la vostra sicurezza e il vostro anonimato in rete grazie ad una cifratura multipla di tutti i dati inviati e ricevuti e all'utilizzo di una rete globale capace di nascondere il vostro IP.