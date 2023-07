Tre consigli per affrontare le offerte di Amazon Prime Day 2023

Sono ufficialmente iniziate le offerte di Amazon Prime Day 2023, la due giorni di grandi sconti lanciata dal ben noto portale e-commerce. Come di consueto, dunque, non sono in pochi coloro che stanno cercando di comprendere come affrontare al meglio l'iniziativa, così da effettuare qualche affare.

Siamo quindi qui per fornirvi alcuni rapidi consigli che potrebbero tornarvi utili per districarvi tra le miriadi di offerte in ambito Tech & Games disponibili nelle giornate dell'11 e 12 luglio 2023. Di seguito potete dunque trovare alcune possibilità da tenere a mente per tenere d'occhio il tutto in modo consapevole.

Attenzione all'indicazione sul prezzo

Visitando la pagina ufficiale di Amazon Prime Day 2023 si nota la presenza di innumerevoli promozioni. In queste viene chiaramente indicato il "prezzo precedente", ma va detto che da un po' di tempo Amazon, seguendo quanto indicato dalla Direttiva Omnibus, ha reso più chiaro ciò a cui si fa riferimento.

Possono dunque esserci indicazioni diverse in merito al costo da cui si è partiti per calcolare lo sconto: l'indicazione più interessante per un utente è probabilmente quella "Prezzo più basso recente". Se vedete infatti che il costo barrato indicato a schermo è legato a quest'ultimo, significa che si è partiti a calcolare il risparmio dal prezzo più basso avuto dal prodotto su Amazon.it negli ultimi 30 giorni.

In ogni caso, usualmente vi basta spostare il mouse sull'opzione "i" presente sulla destra per ottenere maggiori dettagli. Potreste però voler approfondire anche che cos'è il mediano su Amazon, dato che potreste potenzialmente imbattervi in quest'ultimo. Per il resto, l'altra questione principale è relativa invece al prezzo consigliato, che in parole povere indica che si è partiti a calcolare lo sconto dal costo "di listino" (fornito ad Amazon dal produttore, dal fornitore o dal venditore). Insomma, potreste voler prestare attenzione a tali indicazioni, così da comprendere al meglio la bontà dell'offerta anche in base a quanto avvenuto in passato.

Se non avete Prime, ricordatevi della prova gratuita

Per accedere alle offerte del Prime Day 2023 risulta ovviamente necessario essere clienti Prime. Tuttavia, per coloro che non hanno mai effettuato questo tipo di sottoscrizione è ancora oggi possibile usufruire di una prova gratuita di 30 giorni. A tal proposito, per maggiori dettagli potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo all'attivazione gratuita di Amazon Prime.

Seguite il canale Telegram per restare aggiornati in tempo reale

È risaputo che gli sconti legati al mondo degli store e-commerce siano frenetici, soprattutto nelle giornate dell'Amazon Prime Day. Ecco allora che potreste aver bisogno di una mano nella selezione delle offerte, così da non perdervi nemmeno uno degli sconti lanciati in questo contesto. Sicuramente troverete indicazioni in tal senso anche su queste pagine, ma ciò che potrebbe interessarvi fare è iscrivervi anche al canale Telegram delle offerte, aggiornato in tempo reale con le novità lato Tech & Games.