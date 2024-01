Tre consigli per caricare più velocemente lo smartphone Android

Con batterie sempre più capienti e processori decisamente più potenti ed energivori che in passato, gli smartphone Android privi di tecnologie di ricarica rapida potrebbero fare fatica ad arrivare al 100%, lasciandovi "a piedi" per mancanza di tempo. Come migliorare la situazione?

Se vi trovate in questa situazione e desiderate velocizzare il processo di ricarica, potete mettere in atto alcuni comportamenti che contribuiranno certamente a ridurre le tempistiche necessarie ad arrivare a una percentuale di batteria accettabile.

Il primo comportamento virtuoso da mettere in atto è senza dubbio quello di frenare l'impulso di utilizzare il dispositivo durante la ricarica. Per alcuni utenti potrà risultare banale, ma tantissime persone tendono a utilizzare lo smartphone anche quando è in fase di caricamento.

Oltre a consumare per via di un utilizzo maggiore del processore, lo smartphone in carica tenderà a rallentare la velocità di ricarica come meccanismo di difesa contro l'eccessiva usura e per evitare che aumentino troppo le temperature.

Se siete in una situazione critica in termini di tempo, però, sappiate che spegnendolo del tutto guadagnerete ulteriore velocità, aumentando al massimo l'efficienza del processo di ricarica.

Infine, cercate sempre di utilizzare un caricabatterie dedicato, ancora meglio se quello originale del dispositivo. Caricare dalle prese USB di altre macchine, come ad esempio un PC, è possibile, ma è molto probabile che la potenza erogata non sia sufficiente per garantire una ricarica rapida.