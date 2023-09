Tre consigli per evitare che lo smartphone Android consumi troppo

Se la percentuale della batteria del vostro Android ha iniziato a scendere più velocemente del solito o non vi sono bastati i consigli per liberare la memoria dello smartphone e siete solo affamati di suggerimenti, siete nel posto giusto: ecco alcune opzioni per limitare i consumi!

Prima di cominciare, ricordiamo che finché ci saranno persone che non riavviano lo smartphone prima di chiedere aiuto per dei difetti di funzionamento, nessun consiglio sarà mai banale. Questa riflessione ci serve per introdurre il primo consiglio per migliorare l'autonomia del vostro smartphone: riducete la luminosità del display del vostro dispositivo e, soprattutto, verificate che sia attiva la luminosità automatica per adattarla a ogni condizione di luce ambientale.

Non è affatto scontato che sia stata disattivata per errore o per qualsiasi altra ragione e che siate dimenticati di riaccenderla.

Se avete uno smartphone Android dotato di un display OLED, andate nelle impostazioni e scegliete la modalità scura, questo vi aiuterà molto nell'aumentare l'autonomia complessiva del dispositivo, ammesso che non abbiate scelto il tema chiaro per pura preferenza personale. In ogni caso, è sempre meglio essere consapevoli della propria scelta.

Invece di chiudere tutte le app che avete in background, il terzo consiglio che vi diamo vogliamo dividerlo in due. Il primo è proprio quello di non chiudere quelle che utilizzate più spesso, poiché consumerete più risorse nel ricaricare da zero l'applicazione che per mantenerla in memoria, dato che il processo sarà completamente ibernato con un impatto molto basso sul bilancio generale.

Accanto a questo consiglio, suggeriamo di andare nelle impostazioni e di trovare l'opzione per l'ottimizzazione della batteria delle singole applicazioni. Su Android stock, trovate questa voce sotto la categoria Applicazioni, nelle Impostazioni generali.