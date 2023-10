Tre consigli per evitare che WhatsApp e Telegram occupino troppa memoria

Almeno una volta nella vita, più o meno colpevolmente, ci siamo chiesti perché WhatsApp occupa tanto spazio. Al netto dell'uso "improprio" che possiamo farne distribuendo meme dalla mattina alla sera, è pur vero che anche i file ricevuti possono contribuire non poco a riempire la memoria.

Lo stesso discorso vale per Telegram, che con i suoi gruppi pubblici e i canali può diventare anche peggio di WhatsApp sotto questo punto di vista. Come fare, quindi?

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi per prevenire questo problema è quello di disattivare i download automatici su WhatsApp e su Telegram, direttamente dalle impostazioni dell'applicazione. Per la prima vi basterà curiosare alla voce Storage e Data, scegliendo le proprie preferenze per il Download automatico media.

Su Telegram, invece, la trovate sempre su Impostazioni, nella sezione Dati e Archivio e successivamente, anche qui, sotto Download Automatico Media.

Il secondo consiglio è quello di non abusare della possibilità di condividere file in alta risoluzione su WhatsApp, ma anche di non scaricare un quantitativo di video eccessivo su Telegram.

In ultima battuta, ricordiamo che è possibile liberare spazio sullo smartphone eliminando i dati in memoria su Telegram tramite l'apposita opzione, ma attenzione: svuotare la sola cache potrebbe non bastare per ottenere lo spazio che avete bisogno di liberare.