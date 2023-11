Tre consigli per gestire al meglio lo spazio su Google Drive

Negli scorsi mesi, Google Drive è stato al centro della polemica per un controverso limite al numero massimo di file che possono essere caricati sul cloud. Fortunatamente, Big G ha ascoltato l'utenza e ha prontamente rimosso il limite. Tuttavia, gestire al meglio lo spazio su Google Drive resta vitale per moltissimi utenti: ecco come fare!

La questione della corretta gestione dello spazio su Google Drive è tornata di attualità ora che Meta e Google hanno annunciato che i backup di Whatsapp occuperanno spazio sul servizio cloud di Big G. Proprio per questo, il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di gestire in maniera oculata i backup dell'app di messaggistica di Meta. Un accorgimento molto utile è quello di limitare l'upload ai soli messaggi testo, evitando invece di caricare sul cloud fotografie, video, GIF e audio.

Sempre per quanto riguarda Whatsapp, ricordatevi di eliminare periodicamente i vecchi backup o di esportare le vostre chat su un archivio fisico esterno, in modo da non perderle ma da occupare al contempo la minore quantità di spazio possibile sul cloud. Inoltre, disabilitate i download automatici dei media: se questi non vengono salvati sullo smartphone, infatti, non vengono nemmeno caricati su Drive!

Il secondo consiglio è quello di avvalervi degli account Google "di riserva": tutti, ormai, abbiamo un paio di mail di Gmail, a ciascuna della quali è connesso uno spazio su Drive. Usatelo! Nessuno vi vieta di utilizzare più account per i backup di app diverse sullo stesso dispositivo: per esempio, le chat di Whatsapp potrebbero finire nello spazio gratuito di un account, i vostri documenti in quello di un altro e le vostre fotografie in un terzo profilo Drive.

Infine, se nessuna di queste soluzioni fa per voi, considerate l'upgrade a Google One. Il prezzo di Google One è infatti piuttosto basso: 1,99 euro al mese per 100 GB e 2,99 euro al mese per 200 GB, in Italia. Per di più, i primi tre mesi di abbonamento arrivano a prezzo ridotto: 0,49 euro per il profilo da 100 GB e 0,75 euro per quello da 200 GB. E ricordate: molto meglio spendere una piccola cifra ogni mese per tenere i propri dati al sicuro che avere uno smartphone privo di backup!