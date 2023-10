Tre consigli per incrementare l'autonomia dello smartphone Samsung Galaxy

Dopo aver visto i consigli per ottimizzare la batteria degli smartphone Xiaomi, vi presentiamo oggi una serie di utili accorgimenti per far durare di più la batteria del vostro smartphone Samsung Galaxy. Ecco dunque tre utili accorgimenti per il vostro dispositivo!

Partiamo con l'accorgimento più semplice di tutti: come sul grosso degli smartphone in circolazione (Android e non), anche su Samsung Galaxy attivare la Modalità Scura vi aiuterà moltissimo a preservare la durata della batteria del vostro device. La Modalità Scura, inoltre, si rivelerà particolarmente utile per ridurre i consumi degli smartphone con schermi AMOLED (tra cui i flagship di ultima generazione: qui la recensione del Samsung Galaxy S23). Insieme a questo accorgimento, vi consigliamo anche di disabilitare la modalità "Luminosità Extra", che trovate sempre nelle impostazioni dello smartphone.

In secondo luogo, vi consigliamo di verificare quali app consumano troppa energia in background sul vostro smartphone e agire per limitare l'utilizzo eccessivo della batteria. In particolare, accedete alla sezione dedicata alla batteria delle Impostazioni dello smartphone. Qui potete anzitutto attivare l'ottimizzazione automatica della batteria. Poi, recatevi nella sezione "Limiti dell'utilizzo in background" e attivate il toggle "Sospendi app inutilizzate". Infine, date un'occhiata a quali sono le app che consumano troppa batteria: disinstallate le più energivore!

Il terzo accorgimento che vi consigliamo di utilizzare se possedete un device Samsung è quello di attivare la funzione "Smart Wi-Fi" per lo smartphone. Per avviarla, dovete semplicemente recarvi nelle Impostazioni del telefono e scendere fino al menu "Connessioni". Qui, selezionate su "Wi-Fi" e sui tre puntini nell'angolo in alto a destra. Apparirà la scritta "Wi-Fi Smart": toccatela e attivare la modalità "Modalità Wi-Fi Risparmio Energetico". Già che ci siete, nella medesima tab potete anche disattivare la feature di ricerca dei dispositivi vicini, almeno se non la usate spesso per cuffie, smartwatch e altri device Samsung.