Tre consigli per liberare spazio nella memoria dello smartphone Android

Sugli smartphone Android "da cestone" o semplicemente più datati, dotati di tagli di memoria particolarmente limitati, è possibile che ci si ritrovi a dover valutare se e come liberare spazio; tuttavia, non tutti i metodi sono davvero efficaci.

Uno che sicuramente potrà farvi comodo, efficace al 100% e che farà la felicità degli aspiranti fotografi è la possibilità di liberare spazio usando Google Foto, ovvero l'app di Google che consente di salvare le vostre foto sul cloud, legandole indissolubilmente al vostro account e protette da occhi indiscreti.

Una volta impostato il backup su Google Foto, potrete utilizzare la sua feature esclusiva per liberare spazio, che consente di eliminare dalla memoria tutte le foto che sono già state opportunamente salvate sul Cloud.

Un'altra app mangia-dati è Telegram, ma pulire la cache potrebbe non bastare: seguendo lo stesso schema che vi abbiamo spiegato nella guida alla pulizia della cache, però, potrete anche scegliere di liberare lo spazio occupato dai media salvati, che possono arrivare a pesare anche svariati GB di memoria, soprattutto video e foto ad alta risoluzione.

Un ultimo consiglio è quello di passare in rassegna le app installate alla ricerca di quelle che usate meno o che non usate affatto, poiché anche loro possono contribuire non poco a occupare spazio sul vostro smartphone Android.