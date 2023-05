Tre consigli per mantenere al sicuro le vostre password

La sicurezza informatica è ormai di primaria importanza per gran parte della popolazione e mantenere al sicuro le proprie password è altrettanto fondamentale per la protezione di ricordi e dati sensibili.

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di verificare se il vostro indirizzo email è finito in un data breach: per farlo è sufficiente visitare il sito Have I been Pwned per scoprire se per caso è stato compromesso, quante volte e in quale contesto, con tanto di siti che hanno subito il breach e dai quali è stato ottenuto il vostro indirizzo e in che anno.

Secondo passo, ma non meno importante, è quello di tutelare il vostro lavoro e i vostri dati seguendo i nostri consigli per navigare sotto reti WiFi pubbliche, ma in generale di utilizzare solo reti protette e di cui potete fidarvi (pur utilizzandole con massima cautela).

Consiglio bonus in questo contesto è quello di stare attenti anche alle colonnine pubbliche di ricarica, cercando di difendervi dal juice jacking, pratica attraverso la quale i malintenzionati potrebbero violare gli smartphone lasciati incustoditi: in tal senso, vi suggeriamo vivamente di portare sempre con voi il vostro caricatore (non solo il cavo) e di usare al massimo colonnine per l'erogazione della corrente elettrica, ma anche di restare sempre al fianco del vostro dispositivo e di lasciare la postazione solo a ricarica avvenuta.

Terzo, per proteggere un account Google: imparate a usare le Passkey, nuova e comodissima funzione di Mountain View per evitare di digitare la password utilizzando al suo posto un dispositivo di vostra fiducia.