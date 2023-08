Tre consigli per migliorare l'efficienza energetica del PC

Dopo aver visto come raffreddare meglio il PC in estate, torniamo a parlare di computer e ottimizzazione di un altro aspetto cruciale per l'utilizzo di tutti i giorni: l'efficienza energetica.

Se siete utenti particolarmente sensibili al tema consumi e bollette, soprattutto di questi tempi, allora potrebbe interessarvi scoprire alcuni consigli utili sia per efficientare l'uso di macchine già funzionanti, sia per la scelta delle componenti più adatte.

Partiamo da quest'ultimo scenario. Se state ancora assemblando il vostro PC, magari da gioco, allora potrebbe interessarvi renderlo efficiente già in partenza scegliendo componenti pensate per questo scopo. In tal senso, può essere utile scegliere un alimentatore certificato 80Plus, con cui viene garantita una minore disparità tra energia assorbita ed erogata. Anche la scheda video può essere scelta sulla base dei consumi e in particolar modo, nel 2023, consigliamo di puntare sulle schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 40 con Architettura Ada Lovelace. Un esempio? La recensione della RTX 4070, scheda video che permette di giocare a 1440p o in 4K a meno di 200W.

Passando alle "buone abitudini", consigliamo soprattutto di spegnerlo quando non in uso anziché utilizzare la sospensione, a meno che non si tratti di una pausa molto breve. Se non pensate di usarlo per giocare, oltretutto, potreste valutare di cambiare il preset prestazionale su "Modalità Risparmio Energia", che trovate nelle Impostazioni di Sistema, alla voce Sistema e sottocategoria Arresta.