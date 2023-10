Tre consigli per migliorare la vostra postazione da gaming

Dopo aver visto come gestire al meglio la dissipazione in un PC da gaming, cerchiamo di fare il punto su un argomento tanto ampio quanto spinoso: la postazione da gioco.

Gestire al meglio lo spazio che si ha a disposizione può rappresentare un'arma in più, soprattutto per chi utilizza tastiera e mouse come se fossero un'estensione delle proprie braccia. Ebbene, il primo consiglio è proprio quello di rendere la zona quanto più confortevole possibile sul fronte dell'altezza e dell'ergonomia. Molto utili, ad esempio, le sedie con pistone per la regolazione dell'altezza (un esempio? La nostra recensione della Secretlab Omega 2020), ma negli ultimi anni stanno prendendo piede anche le scrivanie regolabili, che potrebbero tornarvi utili nell'uso misto, soprattutto se vi piace studiare o lavorare in piedi.

Un altro consiglio è quello di scegliere con attenzione il monitor non solo dal punto di vista della qualità ma anche della diagonale e della dimensione, in relazione alla profondità della propria scrivania. Il rischio è quello di trovarsi in una spiacevole situazione di discomfort solo per aver esagerato. Inoltre, vale la pena sempre fare attenzione alla dimensione del piedistallo, che potrebbe "mangiarvi" preziosi centimetri sul retro del display avvicinando troppo il monitor agli occhi.

Terzo consiglio, ma non per importanza, è quello di dotare la scrivania di un sistema di retroilluminazione che aiuti a ridurre l'affaticamento visivo. Ovviamente, questo discorso non vale per chi ha un monitor già dotato di retroilluminazione RGB.