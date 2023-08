Tre consigli per ottenere le massime prestazioni dalla scheda video NVIDIA

Se avete installato e iniziato a monitorare la vostra nuova scheda video ma volete essere certi di non aver tralasciato nulla, ecco alcuni aspetti e buone abitudini da mettere in atto nell'utilizzo quotidiano per trarne il massimo sotto tutti i punti di vista.

Come per ogni dispositivo tecnologico che si rispetti, anche le schede video necessitano di rimanere al passo coi tempi, soprattutto se avete deciso di puntare sul team verde, notoriamente molto attivo sul fronte del supporto software. A questo proposito, cercate di essere sempre precisi e puntuali nel tenere aggiornati i driver NVIDIA della vostra scheda video, poiché tramite questi rilasci, a cadenza praticamente mensile, l'azienda distribuisce anche ottimizzazioni e supporto avanzato per i giochi più recenti, consentendovi di ottenere il massimo in termini di stabilità e performance.

Un altro aspetto molto importante riguarda le temperature. Come visto nella recensione della RTX 4060 Ti, la nuova architettura Ada Lovelace è estremamente efficiente; tuttavia, anche schede video capaci di produrre poco calore potrebbero surriscaldarsi. Non fatevi trarre in inganno, dunque, e predisponete correttamente i flussi d'aria all'interno del vostro PC. La scheda video vi ringrazierà.

Ultimo, ma non per importanza, un aspetto spesso trascurato ma che potrebbe migliorare radicalmente l'esperienza di gioco, ovvero il profilo energetico e prestazionale del PC. Ecco, quindi, come impostare Prestazioni Eccellenti su Windows 11, ma potrebbe interessarvi anche impostare la cosiddetta Modalità Gioco. Per farlo, andate nelle Impostazioni e cercate la voce Gioco nel menu laterale.