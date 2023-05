Tre consigli per ottenere risposte migliori da ChatGPT

Dopo aver letto il nostro Confronto tra ChatGPT e Bing AI, avete deciso che è il Chatbot di OpenAI a fare al caso vostro. Dopo qualche minuto di utilizzo, però, vi accorgete che la qualità delle risposte non corrisponde a quella che vi aspettavate. Non disperate! Ecco tre consigli per ottenere delle risposte migliori da ChatGPT.

Il primo consiglio è quello di specificare il pubblico a cui è rivolta la spiegazione richiesta a ChatGPT. Vi facciamo un esempio: chiedendo a ChatGPT di spiegare chi sia Dante Alighieri, il Chatbot ci fornirà una spiegazione lunga e dettagliata della vita dell'autore, delle sue opere e persino della struttura di base della Divina Commedia. Riformulando la domanda e chiedendo all'IA di spiegare il medesimo tema ad un bambino di 10 anni, otterremo una risposta più stringata e con un tono molto più colloquiale.

Il secondo consiglio che vi diamo è quello di scegliere accuratamente il metodo di output che il Chatbot utilizzerà per rispondere alla vostra domanda. Non sempre un muro di testo è la cosa migliore: a volte una riga di codice, un'immagine o una tabella sono più indicate. Per esempio, abbiamo provato a chiedere a ChatGPT di "generare una tabella con l'altezza media della popolazione degli Stati dell'Unione Europea", e abbiamo ricevuto un file in formato CSV da scaricare sul nostro PC per utilizzarlo in futuro.

Infine, vi ricordiamo che ChatGPT può tradurre i testi per voi: l'IA di OpenAI, infatti, può aiutarvi a tradurre in italiano o in altre lingue testi di ogni tipo, risparmiandovi tantissimo tempo e permettendovi anche di comprendere meglio i concetti contenuti nelle frasi e nei termini più astrusi. Non solo: ChatGPT può tradurre e riassumere allo stesso tempo i testi, aiutandovi ancora di più nelle vostre ricerche in rete.