Tre consigli per ottimizzare l'autonomia dello smartphone Xiaomi

Mentre continua ad allungarsi la lista degli smartphone con MIUI 14, i proprietari di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO avranno ormai imparato ad apprezzare le potenzialità della ricarica rapida degli smartphone del gruppo.

Tuttavia, se desiderate andare anche oltre, migliorando la già buona autonomia di questi dispositivi, potrebbe interessarvi qualche trucco o consiglio sul loro utilizzo.

Il primo è quello di spegnere tutti i comparti che potrebbero comportare un consumo della batteria anche quando non in uso. Ci riferiamo, ad esempio, alla localizzazione, così come al Bluetooth e all'NFC. Allo stesso modo, su Impostazioni e poi su Impostazioni Aggiuntive, troverete molte opzioni che potrebbero essere disattivate se non siete interessati a utilizzarle.

Tra queste, consigliamo di fare particolarmente attenzione alle app parallele, soprattutto se si tratta di applicazioni di messaggistica o social, come Whatsapp. Se avete attivato una copia di queste app ma vi siete resi conto di non utilizzarla, disattivarla potrebbe darvi una grossa mano nell'aumentare la durata della batteria.

Un altro importante suggerimento è quello di attivare la modalità scura nella grafica di sistema. In questo modo non solo rilasserete gli occhi con un look meno "abbagliante", ma avrete anche la possibilità di sfruttare il potenziale degli schermi AMOLED su sfondo nero.

Ecco, invece, in linea generale, cosa fa scaricare di più uno smartphone.