Tre consigli per ottimizzare le prestazioni di uno smartphone Android

Torna la rubrica delle buone abitudini in salsa smartphone: dopo avervi mostrato alcune operazioni da evitare sul vostro dispositivo Android, ecco, invece, qualche consiglio su come ottimizzarne le performance e trarne il meglio nelle classiche operazioni quotidiane.

Il primo consiglio non può che essere lui - sempre lui! - ovvero: riavviate spesso il vostro dispositivo tramite il tasto di accensione. È un utile comando che riporterà alla piena funzionalità il telefono dopo aver accumulato processi in background ed eventuali errori di funzionamento imputabili esclusivamente al software.

Un altro utile consiglio è quello di svuotare la cache delle vostre app su Android, soprattutto se tendono a singhiozzare.

Se proprio non vogliono saperne di funzionare, ecco alcuni consigli per le app Android che continuano a crashare.

Se avete tool per la gestione della memoria come per esempio Files di Google, potreste voler analizzare lo stato dei file inutilizzati per svuotarne un po'. Inoltre, con app come Google Foto potrete effettuare backup del vostro rullino e svuotarlo dalla memoria locale, in modo da aumentare lo spazio a disposizione.

Ultimo, ma non per importanza: verificate di avere un sistema aggiornato all'ultima versione. Per farlo, andate nelle Impostazioni, scorrete fino a Sistema e verificatelo manualmente tramite la voce Aggiornamento di Sistema.