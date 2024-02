Tre consigli per ottimizzare l'utilizzo del Wi-Fi dallo smartphone Android

Rendere più fluido e piacevole l'utilizzo del proprio smartphone è possibile. Se avete già seguito i nostri consigli per ricaricare più rapidamente uno smartphone Android, ecco a voi alcuni suggerimenti che potrebbero migliorare, invece, la navigazione tramite Wifi.

Il primo dei consigli che vogliamo darvi riguarda la ricezione. Se avete un modem dotato di doppia connettività a 2.4 GHz e 5 GHz, ma la connessione risulta debole nel vostro angolo preferito in cui mettervi a scorrere col dito sul cellulare, vi consigliamo di passare alla rete "classica" a 2.4 GHz, poiché la banda da 5 GHz è pensata per una copertura più contenuta ma a prestazioni più elevate.

Di ben altro avviso il secondo consiglio. Se avete una password molto complicata e volete condividerla con i vostri ospiti, potete facilmente mostrare uno specifico QR Code che, se inquadrato dallo smartphone del vostro amico o parente, gli consentirà di connettersi senza inserire la password.

Per generarlo, tutto ciò che dovrete fare è entrare nelle Impostazioni del vostro dispositivo Android (dove la password è già stata salvata) e poi su Wifi. A questo punto, premete sul nome della rete Wifi da condividere (che dovrebbe essere quella evidenziata perché connessa. Un popup mostrerà il QR Code da scansionare.

Passiamo a tutt'altro argomento e parliamo, adesso, di Hotspot: si parla sempre di Wifi, ma il segnale stavolta è emesso dal vostro dispositivo. Il consiglio che vogliamo darvi, per massimizzare la velocità di connessione sul notebook o tablet con cui state condividendo la rete, è quello di entrare nelle impostazioni dell'Hotspot e impostare un profilo di sicurezza sufficientemente elevato in modo da evitare che qualcuno possa sfruttare senza consenso la vostra connessione.

A questo proposito, potrebbe tornarvi molto utile anche scoprire come vedere chi è connesso all'Hotspot su Android.