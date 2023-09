Tre consigli per ottimizzare Windows 11 per il gaming

Vi siete mai chiesti se il vostro PC stia rendendo al massimo delle sue possibilità? Abbiamo già visto alcuni metodi per aumentare le prestazioni su Windows 11, ma c'è ancora qualcos'altro da fare per spremere fino all'ultimo FPS?

In prima battuta, ricordiamo che è essenziale che la macchina che intendete utilizzare per giocare sia correttamente aggiornata, in particolar modo i driver della scheda video, i cui produttori spesso distribuiscono aggiornamenti ad hoc per i singoli titoli del momento.

Tuttavia, su Windows si può comunque agire su più livelli per essere certi che la macchina stia performando al massimo. Il primo consiglio che possiamo darvi, dunque, è quello di attivare la Game Mode dalle Impostazioni di Windows. Non dovrete fare altro che entrare nelle Impostazioni e scegliere dal menu laterale la voce Gaming. A questo punto, entrate nel sottomenu dedicato alla Game Mode e attivatela.

In secondo luogo, consigliamo di intervenire anche sul profilo energetico del vostro PC e, in particolar modo, ecco come impostare le Prestazioni Eccellenti su Windows 11, il livello più elevato di performance e persino al di sopra di Prestazioni Elevate.

Terzo consiglio, invece, è quello di associare a uno specifico gioco il massimo delle prestazioni. Per farlo, andate su Impostazioni, scegliete Sistema, Schermo e poi Grafica. A questo punto, scegliete dall'elenco il gioco desiderato e impostatelo sul profilo prestazionale desiderato.