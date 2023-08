Tre consigli per proteggersi dalle app malevole su Android

Dopo aver visto in maniera più generale come tenere al sicuro uno smartphone Android, entriamo più nello specifico, cercando di comprendere in maniera più efficace come identificare e possibilmente evitare le app malevole sul robottino verde.

Per tenere al sicuro i propri dati personali, infatti, una delle principali regole è quella di installare solo applicazione sicure, che non richiedano accessi particolari senza una vera ragione e che, quindi, non vadano a scavare tra le nostre cose senza il nostro apparente permesso (dato che spesso viene fornito senza dargli troppo peso).

Il primo aspetto da considerare è chiaramente la fonte: evitate per quanto possibile di scaricare APK da fonti non affidabili e nello specifico app "moddate" per esempio per ottenere gratuitamente benefici altrimenti a pagamento. La cosa migliore da fare è sempre quella di affidarsi ai negozi come Play Store e AppGallery, che hanno un filtro in entrata per l'approvazione delle app e garantiscono un discreto margine di sicurezza.

Nonostante ciò, è sempre bene tenere in considerazione che anche i meccanismi di controllo e approvazione possono essere fallaci. Per questo motivo, ci sono altri due aspetti che possono permetterci di decidere se fidarci o meno di un'app. Il primo riguarda il "vil denaro". Se un'app è gratuita è un conto, e ormai grazie alla pubblicità la stragrande maggioranza lo è; tuttavia, occhio alle app che vi offrono denaro, poiché il prezzo da pagare potrebbe essere ben più salato. A oggi, l'applicazione più sicura per ottenere del credito da utilizzare poi sul Play Store la offre direttamente Google con il suo programma Opinion Rewards (qui il link all'applicazione).

Ultimo elemento, ma non per importanza, sono le recensioni: banalmente, saranno gli altri utenti a darci conferma, qualora non ci fossero bastati i precedenti campanelli d'allarme, del fatto che l'applicazione che stiamo cercando di scaricare non è affatto affidabile.