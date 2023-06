Tre consigli per provare a svecchiare un iPhone ormai datato

L'uscita di iPhone 15 sul mercato si farà attendere per qualche mese: la nuova generazione di Melafonini, infatti, arriverà solo a settembre. Se state cercando di "tenere in vita" il vostro smartphone in attesa del cambio generazionale, questa raccolta di consigli su come migliorare velocità e performance di un vecchio iPhone farà di certo per voi.

La prima cosa da fare, se disponete di un iPhone piuttosto datato, è quella di controllare la presenza di aggiornamenti del firmware del dispositivo. Per farlo, aprite le Impostazioni del telefono e scendete fino a "Generali". Qui, troverete il sottomenu "Aggiornamento software": cliccateci sopra e il device effettuerà automaticamente una ricerca di tutti gli update disponibili. Se ce ne sono, cliccate su "Scarica e installa" e avrete portato il vostro iPhone all'ultima versione disponibile di iOS!

In alcuni casi, però, la memoria dell'iPhone potrebbe essere colma al punto da rendere impossibile scaricare nuove app e nuovi aggiornamenti. Una memoria strapiena, inoltre, potrebbe rallentare il device e peggiorarne le performance. Dunque, per liberare lo storage del device, aprite le Impostazioni e recatevi in Generali. Qui, selezionate "Spazio iPhone": nel sottomenu potrete vedere quali app occupano più spazio nella memoria del device.

Per cancellare le app più "grosse", potete disinstallarle o, nel caso in cui si tratti di software che usate di frequente, potete provare a cancellare i dati rimasti nella cache direttamente dalle impostazioni dell'app. Un'altra cosa da fare immediatamente è attivare Foto di iCloud, per limitare lo spazio occupato nella memoria da video e fotografie.

Infine, l'ultimo consiglio che vi diamo è quello di controllare lo stato della batteria dell'iPhone: un iPhone "anziano", infatti, tende a scaricarsi molto più rapidamente di uno fresco di fabbrica. Per verificare la salute della batteria del device, aprite le Impostazioni del device, navigate fino a "Batteria" e aprite la tab "Stato e carica della batteria": qui potrete vedere la capacità massima della batteria e attivare il caricamento ottimizzato, in modo da evitare che quest'ultima si deteriori ulteriormente.