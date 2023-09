Tre consigli (più uno) per rendere più comoda la scrittura con la tastiera del PC

Se il vostro lavoro prevede di passare molte ore davanti al PC, è possibile che l'utilizzo della tastiera sia una costante nelle vostre giornate. Dopo avervi spiegato come proteggere il PC dal caldo, è dunque giunto il momento di svelarvi alcuni trucchi per un utilizzo quanto più comodo possibile della tastiera del vostro desktop o laptop.

Innanzitutto, la prima cosa da fare è aggiustare l'altezza della vostra seduta. Una posizione corretta (non troppo alta, ma nemmeno troppo bassa) sia rispetto al monitor del PC che rispetto alla sua tastiera, infatti, è vitale tanto per evitare problemi alla vista e al collo quanto per prevenire dolore e indolenzimento al polso. Non esiste una "formula magica" per scegliere l'altezza migliore: dovete fare diverse prove. Saprete di aver trovato quella che fa per voi quando le vostra dita riusciranno a raggiungere in modo naturale i tasti e quando il vostro polso non sarà inclinato né verso l'alto né verso il basso nella digitazione.

Dopo aver trovato l'altezza che fa al caso vostro, potreste voler acquistare un poggiapolso da scrivania, in modo da non affaticare eccessivamente i muscoli del polso e da evitare fastidiosi dolori a fine giornata. Anche in questo caso, molto dipende dalle vostre preferenze: il consiglio è quello di provare vari poggiapolso e scegliere quello che rende l'esperienza di scrittura quanto più ergonomica possibile.

Poi, ovviamente, si passa alla tastiera: se sentite dolore quando scrivete e già avete messo in atto gli accorgimenti elencati in precedenza, potreste voler sostituire la vostra tastiera con una più ergonomica. Tra le varie alternative vi segnaliamo la Keychron Q5 tra le tastiere tradizionali, nonché una qualsiasi tastiera ergonomica "split" per la digitazione: il passaggio al formato "split", in particolare, potrebbe rivelarsi un toccasana per il vostro polso.

Bonus: siate furbi! Imparate le scorciatoie da tastiera e le macro per i programmi che le supportano. In questo modo risparmierete tempo e sarete più veloci nello svolgere le attività lavorative di tutti i giorni: l'utilizzo delle scorciatoie e delle macro, inoltre, dovrebbe rendere anche più ergonomica la scrittura sulla tastiera.