Tre consigli per rendere più silenzioso il PC e raffreddarlo col caldo record

Abbiamo da poco visto come raffreddare un PC in maniera ottimale. Seguendo alcune semplici accortezze, è possibile garantire longevità e silenziosità alla propria macchina da gaming... ma come la mettiamo con il caldo record dell'estate?

Mai come in periodo di caldo torrido, infatti, è opportuno prestare attenzione ad alcune semplice accortezze legate all'uso del PC, non solo per garantire la salute del computer ma anche un adeguato livello di comfort a chi lo sta utilizzando.

Quando le temperature ambientali si fanno notevoli, il rumore aumenta di conseguenza, quindi se vi trovate in una zona particolarmente calda d'estate, il consiglio è quello di puntare su ventole particolarmente efficienti e silenziose come le Noctua ad alte prestazioni, che ora vengono prodotte anche con un look total black, adatto a ogni configurazione.

Un'accortezza che potrebbe sembrare banale riguarda il posizionamento del PC: evitate di tenerlo sotto la scrivania, per più di una ragione. Le solite sono legate alla polvere e al ricircolo dell'aria. Inoltre, essendo in estate, dobbiamo considerare anche la risalita del calore che tenderebbe a finire anche nella parte alta della scrivania, andando a ridurre il piacere legato all'uso della macchina riscaldando la postazione.

Un altro consiglio che vi possiamo dare è quello di utilizzare un sistema di raffreddamento più efficace. Pensiamo ad esempio a un AIO a liquido, ormai sempre più prestanti, silenziosi e affidabili, ma soprattutto semplici da usare e da installare.

Ecco, invece, come evitare il surriscaldamento del notebook.