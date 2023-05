Tre consigli per risparmiare batteria e usare di più l'iPhone

Mentre alcuni temono che iOS 16.5 abbia peggiorato la batteria degli iPhone, noi di Everyeye vi proponiamo una serie di trucchetti per prolungare la durata del vostro iPhone, in modo da farlo arrivare tranquillamente a fine giornata anche se ha qualche anno sulle spalle. Ecco tre consigli pratici per risparmiare batteria sul vostro smartphone Apple.

La prima cosa che vi consigliamo di fare è quella di verificare quali app consumano di più tra quelle che utilizzate sullo smartphone. Per farlo, recatevi in "Impostazioni" e poi in "Batteria". Qui, troverete un grafico dell'andamento della batteria del vostro device nelle ultime 24 ore e, soprattutto, un elenco delle app più "energivore" presenti sul vostro iPhone.

Dopo avere identificato queste ultime, vi consigliamo di verificare permessi e autorizzazioni concessi a ciascuna app, magari disabilitando la geolocalizzazione costante o il refresh continuo delle notifiche per quelle che usate di meno. Se invece notate un'app con frequenti attività in background ma che non usate da tempo, potrebbe essere conveniente per voi disinstallarla dal dispositivo. Se avete un Macbook, inoltre, potete dare un'occhiata alla nostra guida su come vedere le app per Mac che consumano più batteria.

Fatto questo primo step, un altro consiglio che possiamo darvi è quello di ridurre la luminosità del display, che può drenare la batteria del vostro iPhone quando viene lasciata per molto tempo al massimo. Aprite dunque le Impostazioni e recatevi in "Schermo e Luminosità": qui, vi consigliamo di attivare l'aspetto Scuro, che consuma leggermente meno di quello chiaro, e di attivare l'impostazione True Tone mediante l'apposito toggle, che gestirà per voi la luminosità dello smartphone. Oppure, se lo desiderate, potete disattivare True Tone e impostare la luminosità di iPhone al minimo!

Sempre in "Schermo e Luminosità", poi, potete attivare il blocco automatico dello schermo dopo 30 secondi, in modo da evitare che esso rimanga acceso per molto tempo mentre non lo utilizzate e, se avete un iPhone 14 Pro o Pro Max, disattivare l'opzione "Schermo sempre attivo", ovvero il display always-on, guadagnando qualche prezioso punto percentuale di batteria.

Infine, l'ultimo consiglio che vi possiamo dare (oltre ad attivare la modalità Risparmio Energetico dal Centro di Controllo, ma confidiamo che ci abbiate già pensato da soli) è quello di spegnere il Bluetooth e la connettività cellulare del vostro smartphone, specie se siete in auto o in treno. Si tratta di una misura drastica, è vero, ma il Bluetooth e il continuo "salto" tra celle diverse per la connessione mobile del dispositivo consumano molta batteria: se il vostro iPhone si avvicina al famigerato "1%", bloccare la connettività mobile potrebbe aiutarvi!