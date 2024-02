Tre consigli per scattare buone foto panoramiche con l'iPhone

Secondo gli ultimi leak, iPhone 16 sarà simile ad una fotocamera mirrorless, sia in termini di design che per quanto riguarda la qualità dei sensori. Ma come si fa a scattare buone foto con l'iPhone? Ecco alcuni consigli per le panoramiche.

Per chi non lo sapesse, le fotografie panoramiche scattate dall'iPhone sono delle foto molto più "lunghe" che alte. Si tratta di uno strumento ottimo per scattare foto a panorami particolarmente ampi, che sarebbe impossibile far rientrare in uno scatto standard. A livello puramente teorico, le foto panoramiche sono delle composizioni di foto singole, ottenute ruotando il busto (e dunque l'iPhone) rimanendo fermi nello stesso punto.

Il primo consiglio per scattare una buona fotografia panoramica con l'iPhone è quello di fare almeno una prova prima di scattare. Quest'ultima vi permette di capire da dove iniziare a scattare e dove interrompere la panoramica, ma anche quali soggetti includere e quali escludere. Secondo la iPhone Photography School, le foto panoramiche migliori sono quelle che iniziano e finiscono con un soggetto "interessante", che così fornisce un senso al peculiare formato.

In secondo luogo, bloccate l'esposizione prima di iniziare a scattare. Questo consiglio è valido soprattutto se la luminosità del punto di inizio dello scatto è molto più elevata (o molto più bassa) di quella del punto di fine della foto. Il modo migliore per bloccare l'esposizione è quello di trovare una zona con un'illuminazione intermedia, di inquadrarlo e di tenere premuto sullo schermo dell'iPhone finché l'esposizione non viene bloccata. Fatto ciò, vi basterà solamente spostare l'iPhone sul punto di inizio della panoramica e iniziare a scattare.

Infine - anche se forse non c'è bisogno di dirlo - cercate di restare fermi durante lo scatto, in modo da evitare risultati sconnessi. Mentre effettuate una panoramica, non muovetevi, ma piuttosto cercate di ruotare su voi stessi. Se avete in programma di scattare tante fotografie panoramiche (o se desiderate che abbiano un look più professionale), il consiglio che vi diamo è quello di investire in un treppiede per l'iPhone, in modo da ridurre al minimo le distorsioni legate ai movimenti accidentali.