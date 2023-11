Tre consigli per scattare foto migliori con lo smartphone

Dopo aver passato in rassegna alcune funzionalità sottovalutate della fotocamera di Android, torniamo a concentrarci sulla fotografia da smartphone per suggerirvi qualche trucco per migliorare la qualità degli scatti.

Gli smartphone più recenti integrano tantissime tecnologie pensate per migliorare il cosiddetto "punta e scatta", in modo tale che gli affamati di social possano scattare gli istanti della loro vita senza timore che questi vengano mossi o sfocati e con la luce giusta. Anche l'Intelligenza Artificiale sta diventando molto importante in questo frangente ma talvolta tende ad esagerare in termini di impatto sulla qualità della foto. Ecco come disattivare l'IA, il primo dei consigli di oggi.

Il secondo viaggia di pari passo ed è quello di controllare che la vostra app Fotocamera vi consenta di scattare a piena risoluzione. Talvolta capita che, nella modalità automatica, questo aspetto non venga considerato. Per risolvere, spostatevi nella modalità Pro e provate ad attivare lo scatto al massimo dei Megapixel per ottenere l'immagine della dimensione che desiderate.

Terzo aspetto, spesso estremamente sottovalutato, riguarda la pulizia delle lenti: se non siete soddisfatti di come escono ultimamente le vostre foto, prima di lanciare il telefono dal balcone provate a passare un panno sui sensori posteriori. Potrebbe davvero fare miracoli, soprattutto in termini di nitidezza e di luce!