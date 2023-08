Tre consigli per scegliere un buon monitor per il vostro PC

Dopo aver visto come scegliere la RAM sul PC, ci spostiamo sulle periferiche per dare uno sguardo agli aspetti più importanti da tenere in considerazione se si desidera acquistare il primo o un nuovo monitor da gaming per la propria postazione.

Di fondamentale importanza è senza dubbio la canonica analisi sul budget che si deciderà di spostare su questa periferica, la cui scelta dovrà dipendere sia da quanto si ha a disposizione in generale che dal tipo di prestazioni che ci si aspetta dalla propria macchina. Una volta scelte le componenti, quindi, dovremo anzitutto capire la risoluzione adatta e il framerate massimo che si intende ottenere.

Sulla base di questi parametri andremo quindi a scegliere la risoluzione e il refresh rate del monitor. Scegliere un monitor "più spinto" rispetto alla configurazione ci darà maggiore spazio di manovra in futuro, ma limiterà il budget attuale, quindi pensateci bene!

Secondo aspetto da considerare, e in parte collegato al primo, riguarda la scelta del tipo di pannello. Sempre legato a doppio filo al budget, il tipo di pannello sancirà anche il tipo di esperienza che otterremo. Il giusto compromesso tra budget e qualità visiva è rappresentato dai display IPS e VA, mentre chi cerca un monitor da eSport particolarmente performante guarderà in primis ai TN (anche se le differenze si stanno assottigliando sempre di più). Ultimi, ma non per importanza, i maestosi OLED, sempre più diffusi anche nel gaming con l'arrivo sul mercato di opzioni dalle diagonali "umane" e dal buon refresh rate (qui la nostra recensione del monitor OLED Asus ROG PG27AQDM).

Un altro aspetto da considerare riguarda il blocco delle feature accessorie dedicate al gioco. È opportuno valutare se il pannello supporta Freesync, Freesync Premium o, ancora meglio, Freesync Premium Pro con supporto a refresh rate elevati e HDR. inoltre, se si dispone di una scheda video NVIDIA, bisogna controllare la compatibilità G-Sync per ottenere i medesimi vantaggi. Se, invece, state cercando un monitor per console, forse varrebbe la pena controllare la presenza, tutt'altro che scontata, di speaker integrati per l'audio.