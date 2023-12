Tre consigli per scegliere il giusto nuovo smartphone Android per Natale

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate alle festività di fine 2023 e iniziano anche ad affiorare in rete le prime offerte di Natale sugli smartphone, è giunto il momento di fare mente locale per comprendere come sceglierlo al meglio.

Il primo fattore da considerare è sempre il prezzo. Fissare un budget è fondamentale per poter scegliere uno smartphone con cognizione di causa. Ovviamente, la cifra non può essere irrealistica e occorre quantomeno iniziare a conoscere come sono strutturate le principali fasce di prezzo. Si parla, ad esempio, di smartphone entry level al di sotto dei 300 euro. Sui 300-500 euro ci troviamo invece in piena fascia media mentre per parlare di top di gamma occorre sfondare il muro dei 700 euro. Oltre i 1000, solitamente, si fa riferimento agli smartphone Premium, votati alle performance assolute in tutti i campi e con tutte le più recenti tecnologie a bordo.

Secondo, ma non meno importante: la memoria. Bisogna imparare a capire quanta memoria serve nel nostro utilizzo quotidiano e, soprattutto, a distinguere tra RAM e archiviazione. La RAM è fondamentale come supporto alle prestazioni di sistema, consente di tenere in memoria più istanze contemporaneamente e di ottenere un'esperienza generalmente più fluida. Oggi difficilmente possiamo consigliare di scendere sotto i 4GB, mentre l'ideale sarebbe tra i 6 e gli 8 GB se si ha un budget contenuto ma non troppo.

L'archiviazione, invece, è un parametro estremamente soggettivo. Per un uso leggero anche tagli base da 64GB possono andare bene ma il consiglio che vi diamo è quello di calibrarvi sulla base dello spazio presente sul vostro vecchio device e cercare un punto migliorativo rispetto a quello, in proporzione rispetto alle vostre aspettative: puntare ai 512GB o a 1TB solo "per contrappasso" perché prima avevate poco spazio potrebbe rivelarsi inutile e controproducente poiché la memoria ha un costo che andrebbe a tagliare parte del budget che potreste spendere altrove, come ad esempio sulle prestazioni o sulla fotocamera.

Terzo, se vi serve per le foto cercate di farvi un'idea sulla base delle recensioni e delle prove pratiche sul campo. Non fidatevi dei megapixel, del numero infinito di sensori o degli slogan: cercate sempre un riscontro visivo che vi possa consentire di giudicare in autonomia.