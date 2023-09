Tre consigli per sfruttare al meglio le app di messaggistica istantanea

La messaggistica istantanea è ormai entrata da diversi anni nella nostra collettività e quotidianità, e nel giorno in cui è emersa la notizia secondo cui Whatsapp potrebbe presto supportare la messaggistica di terze parti, siamo qui a riportare tra consigli per sfruttare al meglio le app in questione.

Innanzitutto, è bene precisare che con il passare degli anni le app come Whatsapp, Telegram e Facebook Messenger non sono più dei semplici client per scambiare messaggi con i propri amici ma si sono trasformate in strumenti utili in vari ambiti. Le principali infatti consentono di effettuare videochiamate anche di gruppo, un punto su cui gli sviluppatori hanno battuto molto anche e soprattutto durante il lockdown quando si sono rivelate fondamentali in ambito business e scolastico. Quindi scordatevi i tempi in cui Whatsapp veniva usato solo per messaggiare con gli amici.

Come secondo punto, inoltre, le stesse app includono anche degli interessanti sistemi di scambio file: questa feature è particolarmente utile per inviare file di medie dimensioni ai colleghi di lavoro. Whatsapp e Telegram ad esempio possono essere usate per inviare documenti .doc o .pdf, ma anche file .zip.

Infine, le app possono essere usate come una vera e propria lavagna personale in cui annotare date o appunti di vario tipo, ma anche per memorizzare i file. Su queste pagine qualche mese fa abbiamo riportato la notizia relativa alla possibilità che ha dato Whatsapp di messaggiare con se stessi, già disponibile da tempo anche su Telegram: sfruttate questa chat come una lavagna, cambierà davvero il modo in cui concepite l’app.