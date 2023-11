Tre consigli per sfruttare come si deve il vostro nuovo smartphone Android

Se avete comprato un nuovo smartphone nel bel mezzo del Black Friday sfruttando qualche incredibile offerta oppure semplicemente perché avevate bisogno di cambiare il vecchio modello, siete nel posto giusto: ecco i primi passi che vi consentiranno di utilizzare al meglio il vostro nuovo dispositivo.

Per prima cosa, nonostante le leggende metropolitane circolino ancora oggi, non ci sarà alcuna necessità di tenere il telefono sotto carica per tutta la notte prima di poterlo accendere: scartatelo e usatelo direttamente, scaricatelo e poi ricaricatelo, non ci saranno problemi di nessuna ragione.

Secondo, consigliamo di seguire con molta attenzione la configurazione iniziale, poiché vi consentirà anche di recuperare tutti i dati lasciati sul vecchio device, che sia esso uno smartphone Android oppure prodotto da Apple. In entrambi i casi, infatti, c'è un'app dedicata per procedere allo spostamento. Ad esempio, con Switch to Android potrete passare da iPhone a uno smartphone del robottino verde in men che non si dica.

Un altro aspetto essenziale è quello di non trascurare mai gli aggiornamenti: non fate finta di non aver visto la notifica, lo sappiamo che volete evitarla a ogni costo. Il consiglio che vi diamo è quello di non ignorarli perché aggiornare lo smartphone Android potrebbe riservare novità gratuite non solo sul fronte della veste grafica ma anche di sicurezza e funzionalità.