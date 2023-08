Tre consigli per trovare il laptop perfetto per le vostre esigenze

Dopo aver visto quali aspetti considerare nella scelta di un nuovo monitor per PC, torniamo ad avventurarci nel mondo della tecnologia per fornirvi qualche osservazione che possa aiutarvi nella scelta di un nuovo notebook, che sia esso per la scuola, per l'ufficio o puramente per il gaming.

La scelta di un nuovo PC passa inequivocabilmente dal tipo di macchina di cui avete bisogno e dal tipo di sistema operativo e sarà una scelta cruciale per la vostra esperienza futura. Se avete bisogno di un laptop polifunzionale, che assolva ai più disparati compiti di produttività ma non da gaming e siete affascinati dalla mela, allora potrebbe interessarvi prendere in considerazione un MacBook. In tutti gli altri casi e in ultimo anche per preferenza personale, non troverete limitazioni di alcun tipo su Windows 11.

Se avete optato per Windows, a questo punto dovrete scegliere tutti gli altri aspetti del PC e sono tre quelli su cui consigliamo di focalizzarvi maggiormente: multimedialità, autonomia e performance.

Punto primo: per l'utilizzo multimediale date il giusto peso al monitor, alla sua qualità e alla sua risoluzione, ma anche al sistema audio integrato nella macchina, se supporta i principali formati ad alta risoluzione e codifiche avanzate. Molto importante anche la luminosità di picco, soprattutto se intendete utilizzarlo in ambienti molto illuminati o direttamente all'esterno. Per il gaming competitivo, invece, dovrete assicurarvi che i tempi di risposta siano molto bassi (1 ms) e il refresh rate sia elevato, ma ormai difficilmente troverete PC da gioco con schermi da meno di 144Hz.

Secondo, le prestazioni. Qui si apre un mondo, perciò è quanto mai essenziale valutare bene che tipo di PC vi serve e rapportarlo bene al budget a disposizione. Occhio a non sbilanciarvi troppo o a farvi ingannare dai numeri come i milioni di "GIGA" messi in bella mostra: cercate di trovare una soluzione che sia quanto mai equilibrata senza particolari "picchi" da nessuna parte, quindi una scheda video di fascia media in tandem con un processore che sia in grado di non limitarla, ma non al contrario una macchina con una scheda video top di gamma dotata di processori entry level. Diverso il discorso se vi serve un PC per la produttività, dove il processore la farà da padrone e spesso non è neanche necessario aggiungere una GPU dedicata: in questo caso, soprattutto, consigliamo di prendere in considerazione l'architettura ibrida di Intel, riconoscibile per via del "numero" del processore (12XXX o 13XXX accanto a i5/i7/i9).

Infine, l'autonomia: se state cercando un PC tuttofare con una buona autonomia, scordatevi il gaming di alta qualità. Viceversa, sarà molto difficile trovare un notebook da gaming che vi offra al contempo anche una lunga autonomia e il massimo a cui potrete puntare con un utilizzo molto parsimonioso saranno 4-5 ore con luminosità al 30% e risparmio energetico attivo.



Ecco, secondo noi, i migliori notebook del 2023 con GPU NVIDIA RTX Serie 40.