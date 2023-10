Tre consigli per utilizzare al meglio l'app di YouTube su Android

Dopo aver visto come cambiare i sottotitoli su YouTube, è arrivato il momento di scendere un po' più in profondità tra i segreti della popolare piattaforma video di Google.

In particolare, vogliamo darvi una serie di consigli utili per la gestione della cronologia. Per prima cosa, vi siete mai chiesti come eliminare i video guardati sul vostro account? Per farlo, aprite l'app sul vostro smartphone e premete sulla foto profilo. A questo punto, selezionate Impostazioni e poi Gestisci tutta la Cronologia. A questo punto, nella nuova schermata troverete il pulsante Elimina. Premetelo e scegliete che intervallo di attività intendete svuotare.

Il secondo consiglio riguarda l'eliminazione automatica. Seguendo lo stesso itinerario, potrete abilitare l'Eliminazione automatica scegliendo l'intervallo di tempo che più desiderate fra 3, 18 e 36 mesi.

Un'altra interessante opportunità è quella di eliminare singoli contenuti a nostra totale discrezione. Entriamo sempre in Gestisci tutta la Cronologia e scorrendo verso il basso troveremo i contenuti che abbiamo guardato di recente. Accanto a ogni contenuto troverete una X. Premendola, potrete eliminare elettivamente quello specifico contenuto.

Se siete curiosi di scoprire ulteriori segreti dell'applicazione Android del servizio di Google, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra breve guida su come rendere più sicuro YouTube per i più piccoli.