Tre cose che dovreste sapere sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono arrivate in Italia tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ma il mondo delle CER (e dell'autoconsumo collettivo) resta ancora fumoso e di difficile comprensione per la maggior parte dei cittadini, complice anche la mancanza di informazioni chiare sul tema da parte della politica. Facciamo chiarezza!

Che cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile?

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono delle comunità composte da più edifici che producono energia da fonti rinnovabili, spesso e volentieri utilizzando pannelli solari o fotovoltaici per la produzione e l'utilizzo di energia solare. Le CER sono composte da più attori diversi: al loro interno possono esserci residenze private - sia singole che in agglomerati come condomini e abitazioni plurifamigliari - ma anche aziende e edifici della Pubblica Amministrazione. Al momento, però, il controllo e la gestione delle CER sono difficilissimi da eseguire senza degli strumenti di monitoraggio avanzati, il che rende pressoché imprescindibile la presenza di un'istituzione pubblica o di un'azienda promotrice al loro interno.

Cosa cambia tra CER e autoconsumo collettivo?

L'autoconsumo collettivo è arrivato insieme alle CER, ma è fondamentalmente diverso da queste ultime. Per fugare ogni possibile confusione, ricordate che una CER è composta da più edifici che decidono di mettersi in rete tra loro, producendo energia e condividendola l'uno con l'altro a seconda del proprio fabbisogno. Invece, l'autoconsumo collettivo riguarda un solo edificio con più unità abitative al suo interno: per questo, al momento gli esperimenti di autoconsumo collettivo vengono portati avanti in Italia perlopiù nei condomini.

Quanto guadagno in bolletta facendo parte di una CER?

In teoria fare parte di una CER non comporta guadagni in bolletta, almeno all'inizio. I consumi elettrici di un'abitazione parte di una CER o di un progetto di autoconsumo collettivo dipendono essenzialmente dalle abitudini di ciascun nucleo famigliare e dalle tariffe effettuate dal fornitore di corrente elettrica e gas. In un secondo momento, però, il GSE calcolerà gli incentivi legati all'energia prodotta tramite autoproduzione (per esempio con dei pannelli solari) e ripartirà tali incentivi tra tutti i membri della CER: di fatto, l'ammortizzazione dei costi avviene in un momento successivo all'emissione della bolletta, ed è tanto più importante quanto più grande è il sistema di autoproduzione dell'energia elettrica.

