Tre cose da sapere su Gemini AI: la sfida di Google è rivolta a OpenAI

La pubblicazione del primo video hands on di Gemini di Google ha suscitato non poche discussioni sul web, sebbene siano passate poche ore dal reveal. Vediamo quali sono alcuni aspetta da conoscere su questo chatbot che vuole sfidare ChatGPT di OpenAI.

Innanzitutto, partiamo dalla disponibilità: prima di poter provare le funzionalità più potenti di Gemini bisognerà aspettare un pò, ma è già disponibile una versione intermedia su Bard.

La seconda cosa da sapere è che Gemini sarà disponibile in tre diverse versioni: Gemini Ultra rappresenta il modello più potente di Google, che è a tutti gli effetti il diretto concorrente di GPT-4 di OpenAI. Gemini Pro invece è la versione che è disponibile su Bard e si può mettere in concorrenza con GPT-3.5, mentre Gemini Nano punta sull’efficienza ed è progettato per i dispositivi mobili.

Google lancerà anche una versione a pagamento di Gemini, vale a dire Bard Advanced che come suggerisce il nome sarà integrato in Bard e che richiederà il pagamento di un abbonamento (di cui ancora non si conoscono i prezzi) ma che includerà anche delle funzionalità premium ancora non annunciate. Per fare un confronto: OpenAI offre ChatGPT Plus che ha un costo di 20 Dollari al mese. Non è da escludere quindi che il prezzo dell’abbonamento di Google sia simile o nello stesso segmento.