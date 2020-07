Ecco tre cose che (sicuramente) non sapete sui rifiuti nucleari

Ci sono molte leggende sbagliate quando si parla di scorie nucleari. Molte volte alcune voci sono esagerate, altre sono incredibilmente vere: possono davvero volerci migliaia di anni per far passare il loro effetto e la più breve esposizione (alla sostanza più pericolosa) può essere estremamente letale.

1) Le scorie nucleari non brillano - O per meglio dire: di fronte a un reattore nucleare o in alcuni stagni di raffreddamento si vedrebbe davvero un bagliore blu; quest'ultimo non proviene direttamente dal materiale radioattivo, ma dall'acqua quando le particelle cariche, come gli elettroni, vengono emesse dal materiale radioattivo a velocità molto elevate. In poche parole, l'acqua rallenta le particelle cariche assorbendo parte della loro energia e rilascia questa energia sotto forma di luce.

2) Non tutte le scorie vengono tenute all'interno di barili - I rifiuti dell'industria nucleare assumono molte forme. Tuttavia, la maggior parte di essi non assomigliano per niente a quei classici barili gialli con il simbolo "radioattivo" che pensiamo. Il materiale davvero radioattivo proviene dal combustibile nucleare esaurito, principalmente uranio che è stato utilizzato all'interno di un reattori. Il combustibile viene disciolto in acido in modo che gli elementi chimici utili possano essere estratti e utilizzati per produrre nuovo combustibile. Il residuo liquido residuo viene quindi riconvertito in vetro, che ne facilita la gestione.

3) Alcune di queste possono essere gestite in modo sicuro - Non tutte le radiazioni sono letali, quest'ultime provengono dalle rocce nel terreno, dallo spazio e da alcune procedure mediche come i raggi X. A quantità ridotte, infatti, possono essere gestite in sicurezza. Secondo gli standard di sicurezza, ogni anno si può ricevere una dose di 20 millisievert all'anno. In confronto, una radiografia al torace emetterà una dose di radiazioni di 0.1 millisievert.