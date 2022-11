Tre mesi di DAZN Plus in sconto di 40 Euro: l'offerta del Black Friday di DAZN

Promozione del Black Friday 2022 di DAZN. Con una mail inviata agli ex clienti, DAZN ha comunicato che fino al 28 Novembre 2022 è possibile godere di un interessante sconto su Amazon acquistando la carta prepagata per DAZN Plus.

Nello specifico, la piattaforma che trasmette la Serie A spiega che è possibile ottenere tre mesi di DAZN Plus (qui la differenza tra DAZN Standard e DAZN Plus) al prezzo speciale di 79,90 Euro al posto di 119,97 Euro di listino.

Ciò che bisogna fare è completare l'acquisto sulla pagina DAZN su Amazon. Il servizio OTT spiega che il prezzo scontato non viene visualizzato subito nella scheda ma verrà applicato prima della conferma del pagamento.

Di seguito la procedura per ottenere la promozione:

Vai su Amazon cliccando sul bottone. Acquista la carta prepagata digitale al prezzo speciale. Lo sconto viene automaticamente applicato prima della conferma del pagamento. Si riceverà via email la carta prepagata insieme al codice per l’attivazione dell’abbonamento. Effettuare il login in DAZN con la email e la password DAZN ad esso associata. Riscattare il codice ricevuto via email come metodo di pagamento.

DAZN sottolinea comunque che al termine dei tre mesi di periodo prepagato, l'abbonamento DAZN Plus scadrà a meno che non si inserirà un metodo di pagamento aggiuntivo. In quest'ultimo caso la sottoscrizione si rinnoverà automaticamente a 39,99 Euro al mese.