Tre decoder a basso costo per vedere il nuovo digitale terrestre DVB-T2

Se siete tra i pochi che ancora non dispongono di un decoder o TV in grado di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre, Amazon ha per voi una serie di offerte molto interessanti su tre modelli di decoder con prezzi a partire da 19,99 Euro.

DECODER DVB-T2 STRONG Il primo decoder ha un prezzo di 19,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 29,90 Euro di listino. Siamo dinanzi ad un decoder a marchio Strong, perfettamente compatibile con il nuovo standard DVB-T2 HEV.265 e con il Dolby Digital Plus. Inoltre, garantisce anche la possibilità di vedere tutti i contenuti multimediali (immagini, video, musica) direttamente da una unità USB esterna, che consente anche di aggiornare il software.

DECODER SHUNWEIQTEK DVB-T2 A 23,92 Euro è possibile portare a casa anche il decoder SHUNWEIQTEK, un decoder per il digitale terrestre con USB, WiFi ed opzione di registrazione e lettura multimediale. Garantita ovviamente la compatibilità con lo standard HEVC H265 a 10bit, oltre che con il DVB-T2. Tale prezzo è raggiungibile facendo click su “Applica coupon 20%”.

DECODER TELE SYSTEM Infine, segnaliamo a 39,90 Euro, il 20% in meno rispetto a 49,90 Euro di listino, il Tele System TS4020, un decoder con doppio tuner DVB-T2 e DVB-S2 con capacità di lettura multimediale tramite USB e radio free to air.

