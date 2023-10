Tre differenze tra ChatGPT e Google Bard a cui potreste non aver pensato

I primi confronti tra ChatGPT e Google Bard hanno chiarito che le differenze tra l'IA di Google e quella di OpenAI sono davvero pochissime. Nonostante ciò, ChatGPT ha alcune caratteristiche peculiari che Bard non possiede, e viceversa: vediamo quali sono le principali!

La prima, importantissima differenza tra Google Bard e ChatGPT sta negli algoritmi utilizzati per il training dei due modelli. ChatGPT ha ricevuto un "allenamento" specializzato con testi prelevati da database in rete e con righe di codice, anch'esse prelevate dal web. Questi materiali potrebbero causare il peggioramento cognitivo di ChatGPT con GPT-4 rispetto alla concorrenza. Per Bard, invece, il training è più complesso: oltre a database di testo e di codice, infatti, Big G ha anche fornito milioni di risultati delle ricerche di Google al suo chatbot, che per questo può accedere ad una quantità di informazioni molto maggiore di quella disponibile al rivale.

Come se ciò non bastasse, Bard può accedere ai risultati di Google in tempo reale, mentre ChatGPT (o meglio: la versione free di ChatGPT, ancora basata su GPT-3.5) no. In altre parole, Bard è molto più "esperto" dell'IA di Sam Altman su temi recenti e di attualità, mentre le sue risposto possono variare con il modificarsi degli eventi. In generale, ciò rende Bard più affidabile di ChatGPT quando gli vengono poste domande legate ad eventi in corso o del recente passato.

Infine, Bard accetta gli input vocali, mentre ChatGPT non può ancora farlo. Per il resto, le funzioni offerte dai due Chatbot sono molto simili tra loro: entrambi possono generare testi, immagini, righe di codice e via dicendo, ma uno ha un database fisso e selezionato di informazioni a sua disposizione e l'altro si nutre dell'enorme mole di contenuti presenti in rete, con tutti i pro e i contro che ciò comporta. Quale dei due conviene utilizzare? È una scelta dura: il consiglio che vi diamo è quello di provare entrambe le IA, a seconda delle vostre esigenze.