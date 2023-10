Tre differenze chiave tra Google Pixel 8 e il suo predecessore

Se avete seguito con attenzione l'annuncio ufficiale dei nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, non vi saranno sicuramente sfuggiti alcuni dettagli sostanziali sia per l'utilizzo che per l'acquisto vero e proprio.

Hardware

La differenza più interessante è chiaramente sotto la scocca di Pixel 8, dove alberga il nuovo chip proprietario Google Tensor G3 capace di portare a un livello ancora più elevato non solo le prestazioni ma anche il potenziale dell'Intelligenza Artificiale.

Fotocamere

Quanto alla fotocamera, invece, vale la pena notare come i sensori principali siano stati riconfermati, ma il sensore ultrawide da 48 MP del Pixel 8 Pro è decisamente migliorato sotto il profilo delle macro, riuscendo a mettere a fuoco soggetti anche a distanza di appena 2 centimetri.

Prezzo e supporto

A cambiare quest'anno è stato anche il prezzo, con il modello base che passa dai 649 euro di Pixel 7 agli attuali 799 euro di Pixel 8. Quanto ai modelli Pro, gli 899 euro dello scorso anno sono stati rimpiazzati dai 1.099 euro di Pixel 8 Pro.

Dall'altra parte, però, Google ha fatto delle importanti promesse ai suoi utenti in termini di longevità. Infatti, durante l'annuncio BigG ha spiegato che ci saranno ben 7 anni di supporto per gli aggiornamenti. A margine della conferenza, poi, l'azienda ha anche annunciato che i 7 anni di supporto di Pixel 8 varranno anche per l'hardware.