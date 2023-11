Tre differenze tra i chip Apple M3 e M2 che potreste voler valutare

Dopo avervi spiegato le differenze tra i chip Apple M3 Max e M2 Max, vediamo oggi cosa cambia tra il SoC M3 e il chip M2 base. L'upgrade della proposta entry-level di Apple non è certamente stato sostanziale, ma alcune importanti novità ci sono: ecco le principali!

La prima e più importante differenza tra M3 e M2 è che il primo viene realizzato con il nodo produttivo TSMC a tre nanometri, nettamente più avanzato di quello del secondo, che utilizza invece un nodo TSMC a 5 nm. Ciò significa, per esempio, che il chip M3 Pro ha 25 miliardi di Transistor, contro i 20 miliardi di Transistor del SoC di scorsa generazione. La differenza in termini percentuali è del 25%: mica male!

Più Transistor significano anche delle performance incrementate: la CPU fa registrare un +17% in Single Core e un +21% in Multi Core, tra una generazione e l'altra. Il cambiamento, insomma, si fa sentire. La GPU, invece, migliora il dato di scorsa generazione del 15%: un incremento più contenuto, anche se dobbiamo sottolineare che la grafica del chip M3 è stata riprogettata da zero, con una particolare enfasi sull'ottimizzazione dell'utilizzo e dell'allocazione della memoria.

Inoltre, oltre alla GPU anche il Neural Engine del chip M3 è stato rivisto: il passaggio ai 3 nm ha infatti portato con sé una nuova architettura dei Core, che sono 16 in totale. Grazie al nuovo Neural Engine, dunque, i laptop di Cupertino dovrebbero farsi valere in tutti gli applicativi AI-based. Rimane invece invariata la quantità massima di RAM supportata, pari a 24 GB.

Infine, un'altra grande differenza tra chip M2 e M3 è l'efficienza energetica. A parità di consumi, infatti, il processo a 3 nm garantisce una potenza nettamente maggiore ai nuovi Macbook. A parità di performance, invece, il nodo permette di preservare la durata della batteria, incrementando nettamente la durata dei laptop della Mela Morsicata.