Tre differenze importanti tra Adobe Firefly e Midjourney

L’intelligenza artificiale generativa è ormai tra noi e non serve solo per generare testo ma anche per le immagini. Tra i principali servizi che permettono di creare immagini partendo da prompt testuali troviamo Adobe Firefly 2 e Midjourney, ma quali sono le differenze tra i due?

La prima è senza dubbio rappresentata dai prezzi: Adobe Firefly 2 costa 4,99 Dollari al mese e permette di ottenere 100 crediti da utilizzare per tutte le sue funzionalità. In alternativa, è possibile provare il servizio gratuitamente a fronte di un limite di 25 crediti al mese.

Midjourney invece ha una struttura più complicata, e varia non solo in base ai prezzi ma anche per la quantità di tempo al mese che si può utilizzare per l’elaborazione veloce:

Piano gratuito: raramente disponibile - 0 ore

Piano base: 10 Dollari al mese - fino a 3,3 ore

Piano standard: 30 Dollari al mese - fino a 15 ore

Piano Pro: 60 Dollari al mese - fino a 30 ore

Piano mega: 20 Dollari al mese - fino a 60 ore

L**’altra differenza invece è da ricercare nella facilità d’uso**: Midjournay non è dotato di un’UI classica, ma si affida a Discord. Al contrario, Adobe Firefly è dotato di un’interfaccia nativa molto più intuitiva.

Adobe Firefly 2 è anche dotato di alcune feature esclusive che Midjourney non ha, tra cui il riempimento e la ricolorazione generativa e gli effetti testuali, che lo rendono più accattivante.