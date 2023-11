Tre differenze interessanti tra i chip M1 e M3 di Apple

Il lancio dei Macbook Pro M3 risale alla notte di Halloween: durante l'evento "Scary Fast", Apple ha dettagliato tutte le novità e i miglioramenti di performance del chip M3 rispetto al SoC M2 di scorsa generazione. Ma come se la cava, invece, il nuovo chip a confronto con l'M1? Ecco le tre differenze principali!

La prima e più ovvia differenza tra i due SoC è il nodo produttivo: 5 nm per il chip M1, 3 nm per il chip M3. Non solo: il primo chip proprietario di Apple Silicon utilizzava il nodo N5 di TSMC, quello standard per la generazione a 5 nm del produttore taiwanese; il SoC M3, invece, usa il nodo N3B della stessa azienda. All'atto pratico, il nodo del chip M3 è simile al processo produttivo del SoC A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max.

In secondo luogo, a cambiare è anche la configurazione della GPU dei due chip. Infatti, mentre il Core Count della CPU resta lo stesso (con 8 CPU Core, di cui 4 P-Core e 8 E-Core), quello della GPU sale da 7 o 8 nel caso del SoC M1 a 8 o 10 nel caso dell'M3. Non solo! Anche l'architettura della grafica del chip M3 è stata completamente rinnovata, e ora supporta l'accelerazione hardware per il ray tracing e per il mesh shading.

Anche per quanto riguarda CPU e Neural Engine, comunque, ci sono stati dei cambiamenti. Per esempio, il clock dei CPU Core sale fino a 4,05 GHz nel chip M3, mentre sul chip M1 base esso arrivava a 3,20 GHz. Il Neural Engine, a sua volta, è stato migliorato e raggiunge una velocità più alta del 60% rispetto a quello della prima generazione dei chip Apple Silicon.

La terza differenza tra M1 e M3, infine, sta nella connettività: i nuovi iMac M3 lanciati da Apple supportano il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3, mentre quelli con SoC M1 si fermavano al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.0. Resta invece la compatibilità con il jack audio da 3,5 mm, ma a questo giro il supporto si estende anche alle cuffie ad alta impedenza!