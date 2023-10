Tre differenze interessanti tra iPhone 14 Pro Max e il nuovo iPhone 15 Pro Max

La domanda di iPhone 15 è inferiore alle aspettative di Apple: le novità dell'ultima generazione di Melafonini non sembrano aver suscitato alcun entusiasmo nell'utenza, insomma. O, magari, i fan non sono riusciti bene a capire cosa cambia tra iPhone 14 e iPhone 15: ecco tre importanti differenze tra i modelli Pro Max delle due lineup!

Differenza numero 1: il peso. Sì, perché iPhone 15 Pro Max pesa molto meno di iPhone 14 Pro Max. 221 grammi contro 240 grammi, per la precisione: tutto merito della scocca in titanio di iPhone 15, che di per sé rappresenta un'altra differenza rispetto a quella in acciaio inossidabile di iPhone 14. Per quanto riguarda le altre dimensioni, iPhone 15 Pro Max misura 159,9 x 76,7 x 8,3 millimetri, mentre iPhone 14 Pro Max misura 160,7 x 77,6 x 7,9 millimetri.

L'altra grande differenza tra iPhone 15 Pro Max e iPhone 14 Pro Max è chiaramente il SoC A17 Pro di Apple Silicon. Il salto di performance e specifiche ha dell'incredibile, perciò vi rinviamo al nostro speciale dedicato per saperne di più. Vi basti però sapere che, a questo giro, c'è stato un salto generazionale nell'architettura di base del chip (da 4 a 3 nanometri) e nella configurazione dei Core della GPU, che da 5 sono passati a 6.

Stando ai dati di Apple, la CPU del SoC A17 Pro è il 10% più veloce rispetto a quella dell'A16 Bionic, mentre la GPU del nuovo smartphone migliora le prestazioni di quella di scorsa generazione del 20%. Infine, la nuova grafica integrata supporta l'accelerazione hardware per il Ray-Tracing, che così è fino a quattro volte più veloce di quello software di iPhone 14 Pro Max.

Concludiamo con le fotocamere di iPhone 15 Pro Max: come il predecessore, anche il nuovo top di gamma di Apple ha quattro sensori (tre sul retro e uno frontale), insieme ad un sistema LiDAR sul pannello posteriore e ad una lente 3D ToF sulla selfie-camera. A questo giro, la fotocamera principale resta da 48 MP, ma il sensore è stato ingrandito rispetto ad iPhone 14 Pro Max. Analogamente, quasi identico è anche l'ultra-grandangolo da 12 MP del telefono.

La grande differenza, invece, sta nel teleobiettivo di iPhone 15 Pro Max, che ora ha uno zoom 5x, anziché il 3x del teleobiettivo di iPhone 14 Pro Max. Ovviamente, di contro, ciò significa che iPhone 15 Pro Max ha uno zoom 3x leggermente peggiore di quello di iPhone 14 Pro Max, che a sua volta ha una capacità di zoom 5x nettamente inferiore a quella del top di gamma Apple di nuova generazione.