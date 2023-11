Tre differenze interessanti tra Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Gen 2

Se dopo la presentazione ufficiale dello Snapdragon 8 Gen 3 siete curiosi di provarlo con mano alla prima occasione utile, per stemperare l'attesa potrebbe interessarvi scoprire cosa cambia tra il nuovo SoC top di gamma di Qualcomm e il suo predecessore.

Erede spirituale e iterativo dello Snapdragon 8 Gen 2, il nuovo chip della compagnia americana è pronto ad approdare sul mercato con i primi smartphone di fascia alta in dirittura d'arrivo tra la fine del 2023 e i primi mesi del prossimo anno.

Le differenze tra i due chip non sono affatto marginali, a partire dalla loro architettura. Non cambia molto a livello di processo produttivo e infatti sia il vecchio chip che il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 sono basati su nodo a 4 nanometri. Tuttavia, il nuovo processore è basato sul design di core Cortex-X4 rispetto alla CPU Kryo del Gen 2, che invece utilizzava core X3.

Cambia anche la conta dei core, che passa da 4 ad alte prestazioni (2,8 GHz) più 3 ad elevata efficienza (2,0 GHz) all'attuale profilo composto da 5 Core P (3,2 GHz) e due Core E (2,3 GHz).

Lato GPU, invece, si passa dalla Adreno 740 alla nuova Adreno 750, che dovrebbe essere di gran lunga più potente. Entrambe supportano il Ray Tracing Hardware, ma la più recente è verificata per il funzionamento con Unreal Engine 5 e Lumen. Inoltre, la Adreno 750 potrà contare sulle tecnologie proprietarie come Frame Motion Engine 2.0 e Snapdragon Game Super Resolution.

Un balzo generazionale tanto interessante non poteva non passare anche dalla connettività e infatti lo Snapdragon 8 Gen 3 adotta il nuovo modem 5G Snapdragon X75. Identico il sistema di connettività wireless e in entrambi i processori troviamo il supporto al Wifi 7. Il nuovo, però, supporta il Bluetooth fino alla versione 5.4.