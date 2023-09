Tre differenze tra iPhone 15 e iPhone 15 Plus che potreste non aver notato

I nuovi iPhone 15 ed iPhone 15 Plus sono disponibili nei negozi già da qualche giorno, insieme ai top di gamma Pro e Pro Max. Tuttavia, in molti continuano a chiedersi le reali differenze tra i due smartphone, ne abbiamo scelte per voi tre che sicuramente potreste non aver notato.

La prima è senza dubbio rappresentata dalle dimensioni dei display: su iPhone 15 troviamo un pannello da 6,1 pollici Super Retina XDR con risoluzione di 2566x1179 pixel, mentre sulla variante Plus la diagonale è da 6,7 pollici e la risoluzione è da 2796x1290 pixel. Su entrambi i pannelli sono comunque OLED Super Retina XDR.

La seconda differenza è da ricercare nella durata della batteria: sempre stando ai dati ufficiali diffusi da Apple, iPhone 15 garantisce fino a 20 ore di riproduzione video, sei in meno rispetto ad iPhone 15 Plus che ha una durata - ufficiale - di 26 ore. Ovviamente tali dati sono puramente teorici e potrebbero variare a seconda dell’utilizzo che si fa del dispositivo.

Infine, ovviamente, la differenza più “tangibile” è legata al prezzo: per iPhone 15 si parte da 979 Euro per il modello da 128 gigabyte, mentre iPhone 15 Plus parte da 1129 Euro, sempre per la variante da 128 gigabyte.