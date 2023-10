Tre differenze tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro che potreste non aver notato

Dopo aver visto l'analisi di iPhone 15 al microscopio, il nuovo Melafonino di Apple non ha più segreti. O meglio: non dovrebbe più avere segreti. In realtà, tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro ci sono tante differenze che potrebbero passare inosservate ad un'occhiata superficiale: ecco le principali.

Innanzitutto, in pochi potrebbero sapere che le dimensioni di iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono leggermente diverse. Partiamo con il peso: 171 grammi (iPhone 15) contro 187 grammi (iPhone 15 Pro). Non solo: il modello base della lineup misura 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri, mentre la variante Pro misura 146,6 x 70,6 x 8,3 millimetri. Insomma, iPhone 15 Pro è più piccolo di iPhone 15, ma è anche più pesante e più spesso di quest'ultimo.

Le dimensioni inferiori del modello Pro si ripercuotono sul confronto tra le batterie dei due smartphone. Infatti, iPhone 15 ha una cella da 3.349 mAh, mentre iPhone 15 Pro arriva a soli 3.274 mAh. Ciò significa che, stando ai test di GSMArena, la durata media di iPhone 15 è di 98 ore, mentre quella di iPhone 15 Pro Max è di sole 86 ore: a conti fatti, si tratta di mezza giornata in meno tra un modello e l'altro!

Entrambi gli smartphone, però, si ricaricano alla stessa velocità, ovvero 20 W: in 15 minuti - riporta sempre GSMArena - i due iPhone 15 arrivano dallo 0 al 32%; in 30 salgono al 57-58%; per completare una ricarica, invece, iPhone 15 impiega 110 minuti, mentre iPhone 15 Pro necessita di soli 93 minuti. Una differenza dettata ovviamente dalla diversa capienza delle batterie dei due Melafonini.

Infine, anche le fotocamere di iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono diverse l'una dall'altra. Addirittura, insieme al chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max, le fotocamere sono proprio la principale distinzione tra i due device: entrambi i dispositivi hanno infatti una lente principale da 48 MP, ma il sensore di iPhone 15 Pro è molto più grande rispetto a quello del modello "vanilla", garantendo foto nettamente migliori.

Anche l'ultra-grandangolo da 12 MP è comune ai due smartphone, ma quello di iPhone 15 Pro ha la funzione di autofocus, utilizzata per le fotografie macro, e fornisce in generale dei risultati di qualità maggiore. Per concludere, iPhone 15 Pro ha una terza fotocamera, assente invece sul modello base: stiamo parlando di un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3x, esclusivo del Melafonino di fascia alta e del tutto simile a quello già visto su iPhone 14 Pro.