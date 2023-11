Tre differenze tra M3 Max e M2 Max che potreste non aver notato

Dopo avervi mostrato le principali differenze tra il chip M1 e il chip M3 di Apple, è ora giunto il momento di un confronto più diretto tra i SoC di fascia alta della Mela Morsicata: cosa cambia tra i chip M2 Max e M3 Max? In termini numerici, il salto generazionale sembra impressionante!

Sì, perché il chip dei Macbook Pro M3 da 14" e 16" arriva alla bellezza di 97 miliardi di Transistor complessivi, contro i "miseri" 67 miliardi del SoC M2 Max. Sia ben chiaro: l'M3 Max non raggiunge le vette del chip M2 Ultra (130 miliardi e più di Transistor), ma ci si avvicina. Il tutto, ovviamente, mantenendo delle dimensioni comparabili a quelle del predecessore. Come è possibile? Merito del nodo N3B di TSMC, a 3 nanometri, che rappresenta il primo, grande, "salto" di processo produttivo per Apple Silicon: sia i chip M1 che i chip M2, infatti, usavano il medesimo nodo N5 a 5 nanometri.

Un'altra grande differenza riguarda il numero di Core della CPU del chip M3 Max, che sale fino a 16 nelle configurazioni massime: al contrario, l'M2 Max si fermava a 12 Core. Ancora meglio: in questo caso Apple ha spinto sulla potenza, perché il numero di E-Core resta invariato rispetto alla scorsa generazione (per un totale di 4 E-Core), mentre i P-Core salgono da 8 a 12 in totale. Discorso analogo per la CPU: dai 38 Core nella configurazione massima si passa a 40, mentre la versione base del chip si assesta ancora una volta a 30.

Infatti, è proprio la GPU la terza grande novità del chip M3 Max. Come tutti gli altri SoC Apple Silicon di terza generazione, infatti, l'M3 Max ha una nuova architettura della GPU, che permette ai laptop Apple di rivaleggiare con la RTX 4080 di NVIDIA per Laptop, dunque con una RTX 4070 desktop. Per di più, la grafica dei chip M3 supporta il Dynamic Caching e presenta l'accelerazione hardware per il ray-tracing e il mesh-shading: tre feature che sui chip M2 - M2 Max compreso - ancora non c'erano.