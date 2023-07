Tre differenze tra Threads e Twitter a cui potreste non aver pensato

Nonostante il primo, fisiologico calo di utenti su Threads By Instagram, la nuova piattaforma di microblogging di Meta continua a suscitare curiosità e interesse, anche e soprattutto per la sua marcata somiglianza con Twitter. Ma non è tutto oro ciò che luccica.

Sottili ma essenziali, ci sono anche delle differenze che le rendono piattaforme ben distinte.

La prima, in parte correlata al suo calo di utenza, è la limitata disponibilità, giacché Threads è stato bloccato in Italia e non è disponibile nel Vecchio Continente se non nel Regno Unito.

Seconda differenza, tutt'altro che marginale, riguarda il target e quindi il bacino d'utenza da cui pescano, che di conseguenza rendono Twitter e Threads due piattaforme diverse anche per temi e toni: quella di Meta è un'applicazione legata a doppio filo a Instagram e gli utenti che desiderano iscriversi utilizzando un account della piattaforma viola potranno sincronizzare anche le loro liste di follow e follower.

Queste due le consideriamo sotto la stessa voce poiché "concettuali".

Passando alle differenze di funzionamento, la prima riguarda senza dubbio i limiti d'utilizzo di Twitter, che nel 2023 sono divenuti operativi per account gratuiti e a pagamento, senza considerare la necessità di effettuare il login per accedervi. Su Threads attualmente non sembrano esserci particolari restrizioni circa il numero di post visualizzabili.

Interessante anche un'altra differenza, stavolta però nella pubblicazione dei video: su Threads qualunque account, anche gratuito, può postare video in alta qualità lunghi un massimo di 5 minuti. Su Twitter, invece, questo limite scende a 140 secondi, per poi passare a Twitter Blue che consente di pubblicare video lunghi massimo 10 minuti su Android e 2 ore su browser e su iOS.